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Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - VAN

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