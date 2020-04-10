Van'da 2 işlek caddeye araç ve yaya kısıtlaması VAN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugünden itibaren kentin en işlek mekanlarından olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerini tedbir amaçlı araç ve yaya geçişleri için kısıtlandığını duyurdu.

VAN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugünden itibaren kentin en işlek mekanlarından olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerini tedbir amaçlı araç ve yaya geçişleri için kısıtlandığını duyurdu. Zorunlu haller dışında bu caddelere araç ve yayalar giremeyecek.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında, Türkiye'de de bir takım tedbirler alındığını belirtildi.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda ilimiz Cumuhriyet Caddesi-İkinisan kavşağına kadar, Maraş Caddesi-Semaverli kavşağa kadar olan bölümü trafik ve yaya geçişine bugün (10.04.2020) saat 14.00 itibariyle kısıtlanmıştır. Karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesi yasaklanmıştır.

Caddelere giriş-çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştirilirken, trafik akışı transit sağlanacak. Araçlar caddede yolcu indirip bindirmeyecek. Kısıtlama bulunan caddeye zorunlu olarak giren vatandaşlar, çıkışta yaptıkları işlemleri belgeleyeceklerdir. Yaptıkları işlemleri belgeleyemeyen vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: DHA