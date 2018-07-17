Van'da 2 Günde 119 Kaçak Yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 119 kaçak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.



İl merkezi ve ilçelerde 12-13 Temmuz'da yapılan operasyonlarda 119 kaçak yakalandı.



Olayla ilgili gözaltına 1 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.