Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Esenyamaç Mahallesi'nde önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur