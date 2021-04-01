Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek

Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Esenyamaç Mahallesi'nde önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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