Van'da 2 bin 750 yıllık nekropol alanda 'hoşgörü' çıktı

Van'ın Çavuştepe Kalesi'nde devam eden arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Urartuların yönetici sınıfının gömüldüğü 2 bin 750 yıllık nekropol alanında, ilk defa 4 ayrı şekilde gömülme teknikleri ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bununla hiçbir Urartu netropolünde karşılaşmadıklarını belirterek, Urartu arkolojisi açısından en önemli noktası bir alan içerisinde dördünün bir arada bulunması. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü göstermiş oluyor diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerlerden oluşan 22 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve nekropolde yapılan kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarılıyor. Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda Urartuların ölü gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu yapmış oldukları çalışmalarda Urartu arkeolojisinde yeni verilerin ortaya çıkması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kalede yaptıkları çalışmaların daha çok yeniden ayağa kaldırma olduğunu belirten Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, şöyle konuştu

Burada 4 çeşit gömülme şeklini tespit ettik. Biri yakılan cesetlerin 'Urne'nin içine küllerin koyularak gömülmesi, ikincisi sanduka dediğimiz bir gömü şekli, üçüncüsü örme oda mezar, dördüncü ise direk toprağa gömülme şekli ile karşımıza çıkıyor. Urartu arkeolojisi açısından en önemlisi ise bir alan içerisinde dördünün bir arada bulunması. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü göstermiş oluyor. Burada şu ana kadar hiçbir Urartu netropolünde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki alan çok ilginç kazılarımız devam ediyor. Urartu arkeolojisi bizi hep şaşırtıyor.

TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTIP İLİMİZE KAZANDIRACAĞIZ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da kazı alanını ziyaret edip devam eden kazılarla ilgili bilgi aldı. Kazı alanında açıklama yapan Vali Bilmez, burada ciddi bir tarihi dokunun söz konusu olduğunu belirterek, Bunu inşallah hocalarımızla birlikte gün yüzüne çıkartıp hem turizme hem ilimize kazandıracağız. Tarihi mekanların korunması, bundan sonraki nesillere ulaştırılması önemli. Aynı zamanda burası öğrencilerimizin çalışmalarını yürütmesi için güzel bir laboratuvar, güzel bir okul ve çalışma alanı. Daha yapılacak çok işin olduğunu gördük. Yıllarca devam edebilecek kazılar. Bakanlığımızdan da buradaki kazı çalışmalarının süresinin uzatılması için talepte bulunduk. Olumlu bakıyorlar. İnşallah bu kazılar daha hızla bir şekilde devam edecek. Yerel yönetimlerle birlikte burada çıkan güzellikleri kentimizin ekonomisine kazandırılması için turizmle bütünleşmesi de gerekmektedir dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Van'ın tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, Hem görsel olarak birçok şey görebilirsiniz hem de kazdıkça da adeta tarih fışkırıyor. Burası Urartuların en muhteşem dönemlerini yaşadığı II. Sarduri döneminde bundan 2 bin 750 yıl önce yapılmış kale. Bulunduğumuz yerde nekropol, yani bizim deyimimizle kabristan alanı. Hocalarımız yeni bulgular buldular burada. Biz üniversite olarak bu tür çalışmalara devam edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA