Van'da 2 bin 500 Müslümanın katledildiği Zeve Şehitliği'nde "Şafak Vakti" programı düzenlendi

Van Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ermeni çetelerince katledilen Müslümanların anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde "Şafak Vakti" programı gerçekleştirdi.

Van Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ermeni çetelerince katledilen Müslümanların anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde "Şafak Vakti" programı gerçekleştirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve gençler, YYÜ Kampüs Camisi'nde sabah namazı kıldı.

Şehitler için okunan 2 bin 500 Yasin-i Şerif'in hatim duasının yapılmasının ardından protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, 1915'te Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 kişinin anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şehitlikte devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra gençlik merkezi öğrencileri "Vay Vay Tarlası" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Program, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu