Van'da 2 bin 281 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 281 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 281 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

(Yunus Tuğrul/ İHA)

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