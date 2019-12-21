Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
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Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Van merkez Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

21.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:30
Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

merkez ve ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı yangına ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre ilk yangın, Tuşba ilçesi Özalp yolu üzerinde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak diğer katlara sıçramadan söndürdü.


Diğer yangın, İpekyolu Mahallesi'ne bağlı Şerefiye Mahallesinde meydana geldi. Bir odunluğun yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Her iki yangında yaralanan olmazken, maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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