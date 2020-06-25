Van'da 2 ayda kaçak avlanan 90 ton inci kefali ele geçirildi
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Van'da 2 ayda kaçak avlanan 90 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'da jandarmanın yaptığı denetimlerde, şu ana kadar 50 tonu ölü, 90 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da 2 ayda kaçak avlanan 90 ton inci kefali ele geçirildi
25.06.2020 08:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:13

VAN'da jandarmanın yaptığı denetimlerde, şu ana kadar 50 tonu ölü, 90 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı ele geçirilen balıklar yeniden suya bırakılırken, kaçak balık avlayanlara ise şu ana kadar kesilen idari para cezası, 300 bin TL'yi buldu.

Van Gölü'nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri, göç güzergahlarında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece-gündüz denetimler yapıyor. 

Ekipler, inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için göç ettiği çay ve akarsularda bugüne kadar yapılan denetimlerde 50 tonu ölü, toplam 90 ton inci kefali, 16 bin metre uzunluğundaki 45 manyat tipi ağ ile 8 saç tekne ele geçirdi. Ele geçirilen ölü balıklar ve ağlar İlçe Tarım Müdürlüklerine teslim edilirken, canlı balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı. Bugüne kadar kaçak balık avlayan kişilere ise 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sayesinde inci kefali balığının neslinin korunduğunu bildirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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