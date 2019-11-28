Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

28.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:50
Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'da 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerince 1 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında 69 operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonlarda, 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 120 kişi hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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