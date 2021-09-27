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Van'da 19 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da 19 şahıs yakalandı

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 19 kişi yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 19 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 19-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan toplam 14 şahıs yakalanmış. Şahıslara adli makamlarca toplam 14 yıl hapis cezası verilmiş, 5 şahıs tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 6 adet inşaat malzemesi, 2 adet demir kapı, 1 adet kalorifer malzemesi ve su deposu ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Olaylarında ise 1 adet tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet muşta, 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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