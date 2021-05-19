VAN MEŞALELİ GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Van'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ekinlikleri kapsamında meşaleli gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Van'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ekinlikleri kapsamında meşaleli gençlik yürüyüşü düzenlendi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda genç katıldı. Maraş Caddesi'nde düzenlenen meşaleli gençlik yürüyüşüne katılanlar ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle Maraş Caddesi'nden Kurtuluş Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı