Van'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Van'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Kutlama töreni sabah saatlerinde Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kutlama töreni sabah saatlerinde Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur konuşma yaptı.

Uğur yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin "Gaziler Günü" olarak kutlandığını ve bunun kendileri için bir gurur günü olduğunu söyledi.

Çelenk sunumu ve konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, törene katılan gazilerle yakından ilgilenerek hasbihal etti.

Program kapsamında Vali Bilmez ve protokol üyeleri Türkiye Muhrip Gaziler Derneği Van Şubesini ziyaret etti.

Törene, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Marcao Cristiano Domagoj Vida Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:36:13. #1.11#