VAN'DA 180 YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI

VAN (DHA) - VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için gün boyu çalışma yürüttü. Gece saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, 180 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açarken, kalan 44 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Van'da önceki gün akşam saatlerinde başlayıp dün sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaşırken, 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası 180 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. 44 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan yetkililer, Van-Bahçesaray yolunun açık olduğunu ancak gün içinde kar yağışı beklendiğini söyledi.