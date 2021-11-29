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Van'da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı 85 bin 104 TL idari para cezası uygulandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3'ü yabancı 18 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı

85 bin 104 TL idari para cezası uygulandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3'ü yabancı 18 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında 8 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 3'ü yabancı 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 85 bin 104 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Van'da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı

Van'da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı

Van'da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

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