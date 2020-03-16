Van'da '18 Mart' etkinlikleri iptal edildi
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Çanakkale Zaferi, Van Valiliği, Van, Güncel

Van'da '18 Mart' etkinlikleri iptal edildi

Van Valiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerinin korona virüsü nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

16.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:27
Van'da '18 Mart' etkinlikleri iptal edildi

Van Valiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerinin korona virüsü nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Mart'ın her yıl ülkemizde ve Van'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlandığı hatırlatılarak, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart 2020 Çarşamba günü ilimizde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanması planlanmaktaydı. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsten (COVİD-19) dolayı ülke genelinde ve ilimizde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri İçişleri Bakanlığınca iptal edilmiştir. İlimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında sadece Zeve Şehitliğinde 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10.30'da çelenk sunma töreni yapılacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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