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Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Özkan Bilgin - Güncel
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Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde emniyet ekiplerince "dur" ihtarına uymayan araçta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde emniyet ekiplerince "dur" ihtarına uymayan araçta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Tuşba ilçesinde "dur" ihtarına uymayan bir araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen bir şüpheli tutuklandı.

AA / Özkan Bilgin - Güncel

Tragger, Tuşba, Van, Güncel, Haberler

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