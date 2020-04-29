Van'da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Van'ın Çaldıran ilçesinde 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Yaykılıç Mahallesi'ne İran'dan sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yol kontrol noktasından kaçmaya çalışırken durdurulan iki araç ve bir evde arama yaptı.

Aramalarda 18 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaynak: AA