Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)
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Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)

ERCİŞ'TE 3 BİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEFERBER OLDUVan'ın Erciş ilçesinde 3 bin öğretmen, ara tatilde aynı günde 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti.

21.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:37
Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)

'TE 3 BİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEFERBER OLDU

'ın ilçesinde 3 bin öğretmen, ara tatilde aynı günde 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da öğretmenlerin bu ziyaretine eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için ilçede görev yapan 3 bin öğretmen, aynı günde 20 bin öğrenciyi ziyaret etti. Projeye, İlçe Kaykakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de destek verdi. Van Yolu Mahallesi ile Salihiye Mahallesi'deki aileleri ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve öğretmenler, Kemal Sarıyıldız ve Abdullah Taş'ın evlerine misafir oldu. Velilerle sohbet edip, öğrencilerin durumları hakkında bilgi veren Kaymakam ve öğretmenlere, çay ikramında bulunuldu.Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede aynı günde 20 bin öğrencinin evlerinde ziyaret edildiğini belirterek," Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte  başarılı öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Milli eğitim Bakanlığımızın bu uygulamasını çok kıymetli buluyorum. Bugün 3 bin öğretmenimiz, 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret ettiler. Ben bu çalışmayı veliler ve okul arasındaki bağın güçlenmesi açısından çok kıymetli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Valimize, hocalarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

Kaynak: DHA
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