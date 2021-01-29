Van'da 17 yabancı uyruklu yakalandı
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Van'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

29.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:00
Van'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 17 yabancı uyruklu yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 17 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Özpınar Mahallesi'ndeki metruk binada kalan 17 kişiyi tespit etti.

Kontrollerde 1'i kadın 17 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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