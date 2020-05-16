Van'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
16.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:28
Van'ın Başkale ilçesinde 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Bilgeç Mahallesi'nde bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 paket halinde 17 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Uyuşturucuyu saklayan zanlılara yönelik soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA