Van'da 17 günlük tam kapanma süreci başladı

Van'da 17 günlük tam kapanma süreci başladı Polis ekipleri kapanmanın başlamasıyla kontrollere başladı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla saat 19.00'dan itibaren Van'da 17 günlük tam kapanma süreci başladı.

Van'da 17 günlük tam kapanma süreci başladı

Polis ekipleri kapanmanın başlamasıyla kontrollere başladı

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla saat 19.00'dan itibaren Van'da 17 günlük tam kapanma süreci başladı.

Korona virüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla tüm ülkede geçerli olacak tam kapanma süreci uygulanmaya konuldu. İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Tam Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, 17 günü kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Van, en iyi iller arasında yer alıyor

Sağlık Bakanlığının vaka oranlarını gösteren haritada en iyi durumda olan ilk iller arasında yer alan Van'da, tam kapanma öncesi İl Emniyet Müdürlüğü tüm tedbirlerini artırdı. Şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kent merkezinde birçok kontrol noktası kuruldu. Ekipler, geçiş yapan araç ve yayaları tek tek durdurarak kimlik ve belge kontrolü yaptı. Kontrol sonucunda sokağa çıkma izni olmayan şahıslar hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ