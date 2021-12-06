Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA - Haberler | Güncel

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında il genelinde 10 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapan ekipler, ????suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 512 bin 461 lira idari para cezası uyguladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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