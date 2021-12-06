VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI - Haberler
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VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da polisin 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

VAN'da polisin 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda 17 organizatör, gözaltına alındı. Organizatörler ile kullanılan araç ve otel sahiplerine ise toplam 512 bin 461 TL idari para cezası uygulandı. Soruşturma devam ediyor.

VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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