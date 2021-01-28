Su sayacı çalan 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Su sayacı çalan 4 şüpheli tutuklandı

28.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:47

Van'da 17 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Van'da 17 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerde bir ayda 17 evden su sayacı hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli polislerden oluşturulan ekip, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonucu eşkalleri belirlenen şüphelilerden İ.Ö. ve N.İ. Bostaniçi Mahallesi'nde kullandıkları araçta, U.T. ile Ç.T. ise sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde Cumhuriyet Caddesi'ndeki ara sokakta yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 2 tabanca, 7 fişek ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Su sayacı çalan 4 şüpheli tutuklandı
Su sayacı çalan 4 şüpheli tutuklandı
Su sayacı çalan 4 şüpheli tutuklandı
Su sayacı çalan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Engin Akyürek Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su sayacı çalan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:47:06. #1.15#
title