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Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede atıl durumdaki iş merkezinde arama gerçekleştirdi.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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