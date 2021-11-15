Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede atıl durumdaki iş merkezinde arama gerçekleştirdi.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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