Son dakika haberleri | Van'da 17 binadan su sayacı hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı
28.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:07
Son dakika haberleri: VAN'da, 17 binaya girerek su saçlarını çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
VAN'da, 17 binaya girerek su saçlarını çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Belirlenip
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde meydana gelen 17 hırsızlık olayı ile ilglii çalışma yaptı. Binalarda çalışan su sayaçları ile ilgili güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapan 4 kişinin kimliliğini tespit etti. Kiraladıkları araçla hırsızlık yapmaya gelen İ.Ö., N.İ., U.T. ve Ç.T yakalarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi, tutuklarak cevaevine gönderildi.
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- Belirlenip
Kaynak: Demirören Haber Ajansı