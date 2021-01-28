Son dakika haberleri | Van'da 17 binadan su sayacı hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Van'da 17 binadan su sayacı hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

28.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:07
Son dakika haberleri | Van'da 17 binadan su sayacı hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

Son dakika haberleri: VAN'da, 17 binaya girerek su saçlarını çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

VAN'da, 17 binaya girerek su saçlarını çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş  Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde meydana gelen 17 hırsızlık olayı ile ilglii çalışma yaptı. Binalarda çalışan su sayaçları ile ilgili güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapan 4 kişinin kimliliğini tespit etti. Kiraladıkları araçla hırsızlık yapmaya gelen İ.Ö., N.İ., U.T. ve Ç.T yakalarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi, tutuklarak cevaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Belirlenip
Son dakika haberleri | Van'da 17 binadan su sayacı hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Engin Akyürek Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Ünal Karaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Van'da 17 binadan su sayacı hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 09:08:09. #1.16#
title