Van'da 17 bin kitabın bulunduğu modern kütüphane açıldı
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Van'da 17 bin kitabın bulunduğu modern kütüphane açıldı

25.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:39
Van'da 17 bin kitabın bulunduğu modern kütüphane açıldı

Van'ın Özalp ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kaymakamlığın iş birliğiyle yeni yapılan ve modern şekilde dizayn edilen halk kütüphanesi hizmete açıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kaymakamlığın iş birliğiyle yeni yapılan ve modern şekilde dizayn edilen halk kütüphanesi hizmete açıldı.

İstasyon Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce 210 metrekare alana inşa edilen kütüphanede çalışmalar tamamlandı.

Öğrencilerin online kitap seçebildiği, farklı yaş gruplarından vatandaşların kitap okuyabileceği ve ders çalışma bölümlerinin bulunduğu ve 17 bin kitabın yer aldığı kütüphane, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Ömer Özünver, halk kütüphanelerinin, her yaştan, her seviyeden, farklı meslek gruplarından insanların kültürel, sosyal ve teknik yönden kalkınmasına yardımcı olan sosyo-ekonomik kuruluşlar olarak bilindiğini söyledi.

Okuyan bir toplumun oluşabilmesi için çocukların küçük yaştan itibaren kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Özünver, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özalp Kaymakamlığının iş birliğiyle ortak hazırladığımız proje sayesinde ilçemize yeni bir kütüphane yaptık. Kütüphanemiz yaklaşık 210 metrekare alana sahip. Kütüphanemiz yetişkin ve ödünç verme bölümü, çocuk bölümü, süreli yayınlar bölümü ve ders çalışma alanlarından oluşuyor. 17 bin kitapla hizmet veriyoruz. Kütüphanenin yapımında ve geldiğim günden beri desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Abdulkadir Çelik'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Yeni ve modern kütüphanemizin ilçemize ve geçlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kütüphanede ders çalışan Hazal Yurdabak ise ilçenin böyle bir kütüphaneye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bu kütüphane ilçede okuyan ve sınavlara hazırlanan öğrenciler için altın değerindedir. Evlerde rahat ders çalışamıyoruz. Bu güzel kütüphane ortamında ve sınırsız kaynaklar sayesinde sınavlara çok daha iyi hazırlanabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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