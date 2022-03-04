VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Başkale ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak ve Gürpınar ilçelerine bağlı 67 mahalle ile 97 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Başkale ilçesinde de bugün için eğitime ara verildi.

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

Demirören Haber Ajansı - Güncel

okullar, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title