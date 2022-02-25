Van'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Van'ın Edremit ilçesinde 16 yıl önce öldürülen kadının failleri yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

2 Temmuz 2006'da öldürüldükten sonra cesedi tarlaya bırakılan N.T. isimli kadının faillerinin bulunması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, kadının öldürülmeden önce irtibatta olduğu kişileri tespit etti.

Bu kapsamda tanık ifadelerine başvuran ekip, ifadelerdeki çelişkiler ve elde edilen bulgulardan yola çıkarak şüphelinin A.E. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Şırnak'ta gözaltına alınarak getirildiği Van'da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.