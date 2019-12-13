Van'da 16 yerleşim yeri yolu kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 7, Başkale ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN