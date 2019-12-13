Van'da 16 yerleşim yeri yolu kapandı
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Van'da 16 yerleşim yeri yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

13.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:50
Van'da 16 yerleşim yeri yolu kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 7, ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA
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