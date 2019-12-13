Van'da 16 yerleşim yeri yolu kapandı

13.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:50

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 7, Başkale ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 16 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA