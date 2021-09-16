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Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılığı yapan şahsa 298 bin 778 TL idari para cezası uygulandı Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri ta0rafından bir tırda yapılan aramada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 158 kaçak düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı...

Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yapan şahsa 298 bin 778 TL idari para cezası uygulandı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri ta0rafından bir tırda yapılan aramada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 158 kaçak düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan şahsa 298 bin 778 TL idari para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu Çalışmalar kapsamında Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadığı yollardan girdiği tespit edilen 158 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış ve kullanılan araca el konuldu. Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan ve 298 bin 778 TL idari para cezası uygulanan 1 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 158 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri
Van sınırında kapalı kasa kamyona sıkışmış158 Afgan göçmen taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi

Van sınırında kapalı kasa kamyona sıkışmış158 Afgan göçmen taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
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