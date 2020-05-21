Van'da 157 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Van'ın Çaldıran ilçesinde 147 kilogram eroin ve 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 147 kilogram eroin ve 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstihbarat çalışmaları neticesinde Hangediği Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İl Jandarma ve Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 147 kilogram eroin, 10 kilogram sentetik uyuşturucu ve 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA