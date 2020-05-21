Van'da 157 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 157 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 147 kilogram eroin ve 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 157 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
21.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:24

Van'ın Çaldıran ilçesinde 147 kilogram eroin ve 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstihbarat çalışmaları neticesinde Hangediği Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İl Jandarma ve Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 147 kilogram eroin, 10 kilogram sentetik uyuşturucu ve 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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