Van'da 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonun yakıt deposunda 154 kilogram 165 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonun yakıt deposunda 154 kilogram 165 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde durdurdukları kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 300 paket halinde 154 kilo 165 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol