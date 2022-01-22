Van'da bir araçta 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Van'da bir araçta 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi

Van'da bir araçta 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, 10 koli içerisinde 150 pompalı av tüfeği bulundu.

Polis ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Başkale, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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