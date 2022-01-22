Van'da bir araçta 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, 10 koli içerisinde 150 pompalı av tüfeği bulundu.

Polis ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.