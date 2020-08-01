Van'da 15 yılda 360 bin ton atık, geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı VAN'da son 15 yılda toplanan 360 bin ton atık, ekonomiye kazandırıldı.

VAN'da son 15 yılda toplanan 360 bin ton atık, ekonomiye kazandırıldı. Van Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ömer Doğan, geri dönüşümün dünyada sürekli büyüyen bir doğal kaynak olduğunu belirterek, "2 bin 300 çalışanı olan sitede araç parçalarından süt kutusuna, pet şişelere kadar birçok atık değerlendiriliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen 'Sıfır atık projesi' ile geri dönüşümde önemli mesafe kat edildi. Ülke genelinde büyük ilgi gören proje kapsamında Van'da da Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaf tarafından toplanan cam, kağıt, yağ ve plastik atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Toplanan atıklar, ayrıştırıldıktan sonra pres makinesinden geçirilip, daha sonra geri dönüşüme kazandırılması için farklı illere gönderiliyor. Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iş yerleri, son 15 yılda 360 bin ton atığı ekonomiye kazandırdı. 2 bin 300 işçinin istihdam edildiği Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf, kentte korsan iş yapan hurdacılara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

15 YILDA 360 BİN TON ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDIVan Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ömer Doğan, geri dönüşümün dünyada sürekli büyüyen bir doğal kaynak olduğunu belirterek, "2 bin 300 çalışanı olan sitede araç parçalarından süt kutusuna, pet şişelere kadar birçok atık değerlendiriliyor. Burada aylık 2 bin ton civarında geri dönüşüm atığı ekonomiye kazandırılıyor. Yıllık olarak hesapladığımızda 24 bin ton ediyor. Son 15 yılda ise 360 bin ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan sıfır atık projesini canı gönülden destekliyoruz. Ben 2005 yılında burayı kurdum. İlk kurduğumda 17 firma ile 40 dönüm arazi üzerinde başladım. Şu an 170 dönüm arazim var. 120 tane çalışan firma var. Bunların 15-20 tanesi şirket bazında. Geri kalanlar da ticaret bazında. 2 bin 300 insan burada istihdam ediliyor. Her şeyden önce bu korsan işi yapanlar haksız rekabete sebep oluyor. Çevreyi rahatsız ediyorlar" dedi.

Dünyanın en büyük şirketlerinin geri dönüşüme yönlendirildiğini anlatan Doğan, "Çünkü devamlılık arz eden bir enerji sektörüne dönüştü bu. Ülke ve şehir olarak bu konunun çok çok gerisindeyiz. Geri dönüşüm bizim vazgeçilmezimizdir. Fakat bu anlamda yeterli miyiz? Tabi ki yeterli değiliz. Bu anlamda insanlarımızı eğitmemiz ve geri dönüşümün önemini anlatmamız ve bir eğitim seferberliğinin başlatılması lazım. Tüm canlıların hayatını riske sokan malzemeler doğada toplandığı zaman ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir sektör. Ben bu anlamda bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın bu ülkenin gizli kahramanları olarak görüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA