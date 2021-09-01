Van'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Van'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasına ve adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranması olan ve toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.Ü. isimli şahıs, güvenlik kamerası incelemeleri ve fiziki takipler sonucu İpekyolu ilçesi Seyyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şahıs, yapılan işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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