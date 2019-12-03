Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Karabet Kar geçidi bölgesinde karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları Karla kaplı yolda araçların geçişi İş makinelerinin yolda biriken karı temizlemesi Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

03.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:59
Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Karabet Kar geçidi bölgesinde karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları

Karla kaplı yolda araçların geçişi

İş makinelerinin yolda biriken karı temizlemesi 'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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: Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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