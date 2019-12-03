Van'da 15 yerleşim yerinin yolu kapandı

03.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:57

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Gürpınar'da 13 ve Muradiye'de 1 olmak üzere toplam 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA