Van'da "15 Temmuz'un Ruhu" konulu panel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Van İl Müftülüğü tarafından "15 Temmuz'un Ruhu" konulu panel düzenlendi.

Van İl Müftülüğü konferans salonundan düzenlenen panele YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Zeki Duman ve Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panel, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Panelin açılış konuşmasını yapan Van İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz ve diğer bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhu; Bedir, Uhud, Çanakkale ruhlarıdır. 15 Temmuz yüzümüze dost görünüp özde düşman olan teröristlerdir. 15 Temmuz'da hainlerce devletimizin silahlarıyla, uçaklarıyla kendi öz vatanında Müslüman bir millete haince yapılan darbedir. Ancak bu necip milletimiz basiret ve ferasetiyle hainler karşısında kıyama durup her biri birer çelik nefere dönen yiğitlerin mücadelesidir" dedi.

"15 Temmuz darbe girişimi diğerlerinden farklıdır"

YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ise, tarihe "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak geçen büyük zaferin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi. Geçmişe bakıldığında ülkenin darbelerle başının dertte olduğunun görüldüğünü ifade eden Taştan; "22 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 askeri müdahalelerin ardından son olarak 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi, ülkenin demokrasisine sürülmüş birer kara lekedir. Demokrasiye ve dolayısıyla millete yapılan bu tür müdahaleler, birer utanç vesikasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi diğerlerinden farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa millet kendi seçtiği lideri önderliğinde bir askeri darbeye karşı yaşlı, genç, kadın ve erkeğiyle topyekun 'dur' demiştir. Bu hain girişim bu yönüyle gerçekten çok farklıdır" diye konuştu.

"Bu vatanı işgal ve istila emelleri hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacak"

Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel de, hain darbe girişiminin milletin ve devletin el ele vermesiyle bertaraf edildiğini, yine milletin kendisine, tarihine ve medeniyetine yakışanı yaparak, o gece hain darbecilerin en modern silahlarla saldırmalarına aldırış etmeden hain girişimi engellediğini belirtti. Demirel, "Gerek içerden gerekse dışarıdan kirli hesaplarla ülkemizi istila ve işgal etmek isteyen bütün odaklara karşı destansı bir direniş gösteren milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha bütün dünyaya örnek olmuştur. Bilinmelidir ki bu vatanı işgal ve istila emelleri hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacak. Ülkemizin birliğine ve kardeşliğine halel getirmeye yönelik hiçbir çaba sonuç vermeyecektir" dedi.

Müftü DEMİREL, daha sonra FETÖ terör örgütünün din istismarı boyutuna dikkat çekerek konuşmasını bitirdi.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Zeki Duman ise, darbenin sosyolojik olarak tahlilini yaptı. Panel sonunda YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, panele katılan tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA