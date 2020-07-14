Van'da 15 Temmuz şehitleri anasına vatandaşlara fidan dağıtıldı Van'da Orman işletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı.

Van'da Orman işletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı. Valilik bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayacaklarını söyledi. Milletin birlik ve bütünlüğüne kastedenlere asla fırsat vermeyeceklerini ifade eden Bilmez, 15 Temmuz'un yıl dönümünde de meydanlarda olacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından vatandaşlara 750 badem, 750 sedir ve 500 ceviz fidanı dağıtıldı. Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA