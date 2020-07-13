Van'da 15 Temmuz konulu resim sergisi Van'ın Tuşba Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "15 Temmuz Destanı" konulu resim sergisi düzenledi.

Van'ın Tuşba Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "15 Temmuz Destanı" konulu resim sergisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, ilk olarak Van AVM'de sergilendi.

Sırasıyla Beşyol Aydın Talay Yeraltı Çarşısı ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 15 Temmuz'a kadar sanatseverlerin gezebileceği sergide hain darbe girişiminin konu edindiği 20 eser yer alıyor.

Türkiye'nin bu ihaneti asla unutmayacağını kaydeden Belediye Başkanı Salih Akman, millet olarak bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı dilediklerini ifade etti.

O gün yaşananları ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerini unutmayacaklarını, her zaman minnet ve rahmetle anacaklarını vurgulayan Akman, şöyle konuştu:

"Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz hala milli bir şuurla o günün milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını düzenlediğimiz sergide de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA