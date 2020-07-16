Van'da 15 Temmuz etkinliği
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Van'da 15 Temmuz etkinliği

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van'da 15 Temmuz etkinliği
16.07.2020 01:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:59

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İskele Öğretmenevi önünden 15 Temmuz Şehitler Parkına kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Şiirlerin okunduğu gecede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar bir bütün olarak meydanlara indiğini ve o hain darbe girişimi ve arkasındakilerini başarısız kıldığını ifade etti. Bilmez, "4 yıldır her 15 Temmuz'da Türk milleti meydanlarda. 4 yıl önce Beşyol meydanına giden Van halkı; aynı heyecan ve aynı duyguyla ülkesine, milletine, devletine, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmak için bugün tekrar İskele meydanında, İskele Caddesi'nde bir araya geldi ve birliğinin, beraberliğinin teminatı, ülkenin bağımsızlığının arkasında olduklarını dost, düşman herkese ilan ettiler. Ben bu anlamda bu gece burada olan tüm kurum ve kuruluş amirlerine ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkenin birliğine, beraberliğine kasteden FETÖ terör örgütü başta olmak üzere bütün şer odaklarını Rabbim kahhar ismi ile kahretsin" dedi.

Programda konuşan Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ise "O gece azınlık olan hainler, darbeye iştirak ettiler. Onlar bu hainliği yaparken çoğunlukta olan vatanına, milletine bağlı yüzde 88,5 şerefli askerlerimiz ise görevlerinin başında idi. Başsız kalmış bir ordu idik. Bunun hain bir darbe olduğunu söyledik ve ülkemizi bu hainlere teslim etmeyeceğiz, meydanı bu hainlere bırakmayacağız diyerek suretle telefonla arkadaşlarımızı uyandırdık. Birliklerimize hakim olduk" ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de dört yıl önce FETÖ mensubu hain bir kitlenin, ülkedeki huzur ve güven ortamını ortadan kaldırmak üzere sinsice bir darbe teşebbüsünde bulunduklarını anımsatarak, "Karşılarında hem kendisini milletine feda eden bir Cumhurbaşkanı hem de Cumhurbaşkanına destek veren, özgürlüğü için ölümü göze alan yürekten inanmış bir milletin olduğunu idrak edemediler. Hem devir darbeler devri değildi hem de bu aziz millet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde demokrasi ve özgürlük mücadelesine yürekten inanmıştı. Nitekim O'nun çağrısıyla birlikte milyonlarca insanın sokaklara dökülmesi, darbecilere karşı canı pahasına mücadele etmesi bunun açık bir göstergesiydi. Van halkı da bu demokrasi mücadelesinden yüzünün akıyla çıkmıştır. Darbenin duyulduğu anlardan itibaren şehre akın eden binlerce vatandaş, özellikle Beşyol Meydanı'nda toplanarak demokrasi ve özgürlüklerin yaşatılması için günlerce nöbet tutmuş; birlik ve beraberlik şiarı içinde darbeye hayır demiştir" diye konuştu.

Konuşmasında gençlere de seslenen Şevli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişini engellemeye, demokrasi ve özgürlükleri hazmedemeyerek bunu yok etmeye çalışan iç ve dış mihrakların varlığı her zaman var olagelmiştir. Bu vesileyle uyanık olmamız; 15 Temmuz'un demokrasi, milli birlik ve dayanışma günü olduğunu idrak etmemiz gerekmektedir. Tarihçe de sabittir ki 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin bu ülkeye kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediği ortadadır. Gençlerimizin 12 Eylül'ü bilhassa tanıklarından dinleyerek darbelerin bu ülkeyi oldukça geriye götürdüğünü, bize kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini, demokrasiyi ve özgürlükleri askıya alarak milyonlarca insanı mağdur ettiğini bilmeleri şarttır. Milletçe bu günü bizzat yaşamış kişiler olarak, 15 Temmuz direnişinin ne kadar değerli ve anlamlı olduğu; her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlamamız gerektiği bir kez daha anlaşılacaktır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak 15 Temmuz'u her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle anmaya devam etmemiz de bu anlayışın bir ürünüdür" dedi.

Siyasi parti temsilcileri ile STK başkanlarının da birer selamlama konuşması yaptığı gece, müzik dinletisi ile sona erdi.

Düzenlenen programa vali yardımcıları, İl Müftüsü Ömer Keskin, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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