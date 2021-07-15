Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van'da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van'da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Program kapsamında ilk olarak Akköprü mezarlığında organize edile etkinlikte Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ve il protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kur'an tilaveti ve duaların okunduğu buluşma sonrası şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Buradaki programın ardından Vali Bilmez, eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri Yukarı Nurşin Camiinde şehitler için okutulan mevlide katıldı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği mevlit sonrası çorba, lokum ve lokma tatlısı ikram edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programı kapsamında sonraki etkinlik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan çadırda gerçekleştirildi.

İletişim çadırında vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz belgeselini izleyen Vali Bilmez ve protokol üyeleri buradan Gevaş ilçesindeki Baklakar şehitliğine geçti.

15 Temmuz 2020'de Gevaş İlçesi'nde Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan uçakta bulunan ve şehit olan 7 poli memuru için dua edilip karanfil bırakıldı.

Program kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi.

Büyük bir katılımın olduğu yürüyüşte Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve elinde Türk Bayrağı, meşaleler olan kalabalık grup tekbirler eşliğinde Beşyol meydanına kadar yürüdü.

Büyük bir coşkunun yaşandığı yürüyüş yaklaşık 1 saat sürdü.

Yürüyüşün hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan meydandaki kalabalığa dinlettirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması büyük bir ilgiyle dinlenerek sık sık alkışlandı.

Konuşma sonrası program, beşyol meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ve Kur'an tilavetiyle devam etti.

15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin gösteriminin ardından, 15 Temmuz belgeseli sinevizyondan alandaki vatandaşlara izlettirildi.

Daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez, vatandaşlara hitap etti.

Vali Bilmez, 5 yıl önce hain terör örgütü Fetö'nün milletin iradesine el koymaya çalıştığını hatırlatarak, " Bu hain örgüt amacına ulaşamamış, Yüce Milletimiz tek yürek olarak bu hain darbe girişimine karşı gelmiştir. O karanlık gecede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Aziz Milletimiz, yüreğinde vatan sevgisi, elinde şanlı bayrağımızla demokrasimize sahip çıkacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bu akşam da, 15 Temmuz'un yıldönümünde yine birlik ve beraberlik içinde yüreğimizde iman, ellerimizde bayrağımız ve vatan sevgisiyle hainlere karşı demokrasimizin ve milli irademizin yanında olduğumuzu alanlarda haykırıyoruz.

15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonrada bu Millet; Anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla fırsat vermeyecek, tüm düşmanca saldırılara her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisiyle karşı koyacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, geçen yıl Gevaş İlçemizde uçak kazasında kaybettiğimiz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programlarımıza emek veren ve eşlik eden değerli protokol üyelerine, şehit ailelerimize, gazilerimize, kamu kurumlarımızın temsilcisi ve çalışanlarına, STK ve meslek odalarımızın temsilcileri ve üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, basın mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Saygılar Sunuyorum. " Dedi.

Vali Bilmez'in konuşması sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar programın yapıldığı meydanda bir araya gelerek hasbihal etti.

Program yerel sanatçıların müzik dinletisiyle devam etti.

Şiir dinletisi ve 'Ben Ömer' isimli tiyatro gösterimi sonrası 15 Temmuz temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Semazen gösterisi ve tüm camilerden sela okunmasıyla son buldu.

Kaynak: Habermetre