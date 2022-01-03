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Van'da 15 şüpheli tutuklandı

Van'da 15 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 28 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 34 şahıs yakalanmış ve 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet çalıntı otomobil ele geçirilmiştir. Hırsızlık muçlarına karışan 15 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçirilen otomobil sahibine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 6 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet 9 mm çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek, 18 adet fişek kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 15,94 gram eroin maddesi, 13,42 gram metamfetamin maddesi, 6,89 gram esrar maddesi, 0.60 gram bonzai, 739 adet uyuşturucu hap ile 7 bin 120 TL nakit para, 15 adet fişek kartuş, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilmiş olup 7 şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 15 şüpheli tutuklandı

Van'da 15 şüpheli tutuklandı

Van'da 15 şüpheli tutuklandı

Van'da 15 şüpheli tutuklandı

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