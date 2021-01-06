Van'da 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda 4 Ocak'ta Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde arazi araması yapan jandarma ekipleri, 15 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu