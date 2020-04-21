Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.
21.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:02
Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Gülderen Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı aramada 15 kilogram eroin ele geçirdi.
Kaynak: AA