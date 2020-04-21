Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Gülderen Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı aramada 15 kilogram eroin ele geçirdi.

Kaynak: AA