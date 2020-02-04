Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

04.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:18
Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi

'ın ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo'nun da katıldığı detaylı aramada, ikamet içerisinde bulunan 2 adet plastik kova içerisinde 17 paket halinde toplam 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan V.G. ve F.G. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kaynak: İHA
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