Van'da 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'da 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 kilo 50 gram eroin, 7,8 gram esrar, 70,93 gram metamfetamin, 2 kilo 292 gram kokain, 444,53 gram sentetik kannabinoid ve 8 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 14 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'da 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

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