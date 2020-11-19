Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

19.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:40
Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasamız ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırıların önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, il coğrafi sınırları içerisinde 20 Kasım'dan geçerli 4 Aralık da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları kanunun ilgili maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

İlgili Haberler

Van'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklardan doğa yürüyüşü ve tırmanış
Van'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklardan doğa yürüyüşü ve tırmanış
Ankara'da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği
Ankara'da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği
Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı
Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Berk Oktay Cansu Dere İrem Derici
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergio Perez Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Faiz Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 14:46:51. #1.14#
title